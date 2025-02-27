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        Yozgat'ta aranan firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ın Çandır ilçesinde hakkında 3 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:03
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        Yozgat'ta aranan firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ın Çandır ilçesinde hakkında 3 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma" suçundan 3 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.S'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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