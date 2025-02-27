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        Sorgun'a 8 spor tesisi yapılacak

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye 8 spor tesisi yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:17
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        Sorgun'a 8 spor tesisi yapılacak
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye 8 spor tesisi yapılacağını söyledi.

        Aydın, AA muhabirine, ilçe merkezinde bulunan okullara yapılması planlanan spor tesislerinin inşaatına kısa sürede başlanacağını belirtti.

        Sporu daha geniş kitlelere yaymak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

        "Merkezdeki okullarımızın bahçelerine 4 sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 4 basketbol ile voleybol sahası yapım işi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında ihale süreci tamamlandı. Spor tesislerimizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Yozgat Valimiz Mehmet Ali Özkan ile Yozgat milletvekillerimiz Süleyman Şahan, Abdulkadir Akgül ve Ethem Sedef'e teşekkür ediyorum."​​​​​​​

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