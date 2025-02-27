Sorgun'da "Okulumda KANpanya Var" etkinliği düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayın yürüttüğü "Okulumda 'KANpanya Var" etkinliği kapsamında Yeşilyurt İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Türkiye Kızılay tarafından ülke genelinde yürütülen kampanya çerçevesinde Sorgun Yeşilyurt İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Türk Kızılay yetkililerinin okulda öğrencilere kan bağışının önemini anlattığını ifade eden Öcal, "Daha sonra okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından kan bağışı yapıldı. Bu kampanyaya öğretmenlerimizin yanında öğrenci velilerimiz de destek verdi ve 150 ünite kan bağışı yapıldı. Kampanyaya destek veren öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​