Yozgatlı Erol usta, 32 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor

Yozgat'ta yaşayan 60 yaşındaki Erol Uygun, 32 yıldır 15 metrekarelik dükkanında el yapımı ayakkabı üretiyor.

İlkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle Ankara'da ayakkabı ustalarının yanında mesleğe başlayan Uygun, 32 yıl önce döndüğü memleketinde de mesleğini sürdürüyor.

Kentte 15 metrekarelik dükkanında el yapımı ayakkabı üreten Uygun, AA muhabirine, 14 yaşında başladığı meslekte 46 yılı geride bıraktığını söyledi.

Ayakkabıcılık mesleğini Ankara'da öğrendiğini anlatan Uygun, "El emeği göz nuru ayakkabı yapıyorum. Talebe göre 48-49 numaraya kadar üretim yapıyorum. 32 yıl önce de Yozgat'a yerleştim. 15 metrekare dükkanımda vatandaşlara hakiki deriden ayakkabı ve bot yapıyorum." diye konuştu.

Ankara'da günde 15 çift ayakkabı imal ettiğini vurgulayan Uygun, "Burada yalnız çalışıyorum. Ayakkabı tamiri de yaptığım için günlük ancak 2 çift el yapımı ayakkabı üretiyorum. Ayakkabıların fiyatı 1000 ile 3 bin lira arasında değişiyor. İşlerim çok iyi, memnunum." dedi.

Uygun, yurt dışından da tavsiye üzerine ayakkabı yaptıran ve sipariş veren müşterilerinin bulunduğunu, siparişleri kargoyla gönderdiğini sözlerine ekledi.