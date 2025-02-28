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        Yozgat'ta okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi

        Yozgat'ta okul kantin ve yemekhanelerin denetimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:26
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        Yozgat'ta okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi
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        Yozgat'ta okul kantin ve yemekhanelerin denetimleri sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, merkez ve köylerindeki okulların kantin ve yemekhanelerinde denetim yaptı.

        Ekipler, kantinlerin genel hijyen koşullarını, gıdaların etiket ve son tüketim tarihlerini ve ürünlerin muhafaza koşullarını incelerken, yemekhanelerde ise malzemelerin temizliği, soğuk hava depolarının durumu ve çalışanların hijyen eğitim belgelerini kontrol etti.

        Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerinin sağlanması için denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

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