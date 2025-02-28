Yozgat'ta dünden beri kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki kişi bulundu
Yozgat'ta dünden beri kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki huzurevi sakini bulundu.
Yozgat'ta dünden beri kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki huzurevi sakini bulundu.
Merkeze bağlı Esenli Köyü Huzurevi’nde kalan 78 yaşındaki D.C, dün izinli olarak dışarı çıktıktan sonra akşam saatlerinde huzurevine dönmeyince kurum yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Aramalarda D.C, huzurevinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Esenli köyü yolu ayrımında yürürken bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen D.C, huzurevine teslim edildi.
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