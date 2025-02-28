Yozgat'ta dünden beri kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki kişi bulundu

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

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