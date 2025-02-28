Yozgat'ta tamirhanede otomobilin LPG tankı alev aldı, 3 kişi yaralandı
Yozgat'ta bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yozgat'ta bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde tamir için getirilen otomobilin LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
İş yerinde bulunanlar tarafından söndürülen yangında, 3 çalışan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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