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        Yozgat'ta tamirhanede otomobilin LPG tankı alev aldı, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ta bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:33
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        Yozgat'ta tamirhanede otomobilin LPG tankı alev aldı, 3 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde tamir için getirilen otomobilin LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        İş yerinde bulunanlar tarafından söndürülen yangında, 3 çalışan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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