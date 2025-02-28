Yozgat'ta tamirhanede otomobilin LPG tankı alev aldı, 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde tamir için getirilen otomobilin LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.