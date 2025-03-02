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        Sorgun Kaymakamı Aydın ilk iftarda şehit ailesine konuk oldu

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilk iftarda şehit Mücahit Erbaş'ın baba evine konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:29
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        Sorgun Kaymakamı Aydın ilk iftarda şehit ailesine konuk oldu
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilk iftarda şehit Mücahit Erbaş'ın baba evine konuk oldu.

        Ziyarette konuşan Aydın, devletin tüm kurum ve imkanları ile şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2016'da şehit olan Mücahit Erbaş’a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Aydın, "Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum. Rahmet ve bereket dolu bu ayda en büyük dileğimiz birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde olmamızdır." diye konuştu.

        Kaymakam Aydın'a, eşi Cansu Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Aslan ve kurum müdürleri de eşlik etti.

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