Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailelerini ilk iftarda yalnız bırakmadı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ailelerini ramazanın ilk iftarında yalnız bırakmadı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ailelerini ramazanın ilk iftarında yalnız bırakmadı.
Ekipler, 22 Eylül 1961'de şehit olan Piyade Er Mustafa Eser’in Saraykent ilçesi Kamberli köyünde yaşayan ailesi ile 1 Şubat 1994'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Piyade Onbaşı Lokman Erkan'ın Doğankent Beldesi Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarını, ramazanın ilk iftarında ziyaret etti.
Şehit aileleri, bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Jandarma teşkilatının, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmayı ve ailelerin yanında olmayı sürdüreceği belirtildi.
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