Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailelerini ilk iftarda yalnız bırakmadı

Ekipler, 22 Eylül 1961'de şehit olan Piyade Er Mustafa Eser’in Saraykent ilçesi Kamberli köyünde yaşayan ailesi ile 1 Şubat 1994'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Piyade Onbaşı Lokman Erkan'ın Doğankent Beldesi Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarını, ramazanın ilk iftarında ziyaret etti.

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