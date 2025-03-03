Yozgat Spor Lisesinde şampiyon sporcular yetişiyor

Yozgat Spor Lisesinde aralarında Avrupa ve Türkiye dereceleri elde eden sporcuların da olduğu çok sayıda öğrenciye eğitim veriliyor.

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek sporcuları yetiştirmeye yönelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılında açılan Yozgat Spor Lisesinde, 92 öğrenci eğitim alıyor.

Yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul eden lisede, çeşitli branşlarda dereceye giren birçok sporcu eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığının müfredatındaki tüm dersleri alan 9. ve 10. sınıf öğrencilerine antrenman, temel spor, takım ve bireysel spor konularında da eğitimler veriliyor.

Yozgat Spor Lisesinde eğitimine devam öğrenciler, lisanslı sporcu olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara da katılıyor.

Yozgat Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Cüneyt Yıldırım, AA muhabirine, Avrupa'da derece elde etmiş sporcularının bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, "Kick-boks branşında Avrupa dereceli sporcumuz var. Ayrıca U15 Kız Futbol Milli Takımı'nda Avrupa'da derece elde etmiş sporcumuz bulunuyor. Hentbol, basketbol, voleybol, futbol gibi birçok branşta liglerde mücadele eden sporcuları da bünyemizde bulunduruyoruz." dedi.

Öğrencilerinin hem akademik hem de sportif anlamda gelişimlerine katkı sağladıklarını da dile getiren Yıldırım, liseden mezun olan tüm öğrencileri üniversiteye yerleştirmek istediklerini ifade etti.