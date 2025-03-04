Sorgun Müftülüğü ramazana özel etkinlikler düzenleyecek

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, ramazan ayında ilçe merkezi ve köylerde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Ramazan boyunca gerçekleştirilecek programların toplumun tüm kesimlerini kapsayacağını vurgulayan Yaykın, "Sorgun Müftülüğüne bağlı camilerde ve Kur’an kurslarında erkekler ve kadınlar için mukabele okunacak. 2025 Aile Yılı dolayısıyla şehit aileleri ve öğrenci velileriyle iftar programları düzenlenecek. Merkez Aliağa Camisi'nde hatimle teravih kılınacak. Ayrıca toplumun farklı kesimleri ve müftülük personeliyle iftar programları yapılacak. Merkez, kasaba ve köy camilerinde özel vaaz-irşat programları gerçekleştirilecek. Gençlik buluşmaları kapsamında gençlerle iftar programları, hafızlık Kur’an kurslarında ise iftar ve sahur organizasyonları düzenlenecek." dedi.

Hatimle teravih namazı ve mukabelenin başladığını belirten Yaykın, ilk ziyaretlerini bir şehit ailesine gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla ilk iftarı, 1996 yılında Van’da şehit olan Necip Altın’ın ailesiyle yaptık. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin." diye konuştu.