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        Yozgat'ta kayıp sınıf öğretmeni için arama çalışması başlatıldı

        Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmenini bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:09
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        Yozgat'ta kayıp sınıf öğretmeni için arama çalışması başlatıldı
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        Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmenini bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) dünden beri haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyündeki gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

        Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Olay yerine gelerek bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, çalışmaların 150 kişilik ekiple devam ettiğini, iz takip köpek timleri ve dron destekli sürdüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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