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        Tarihi Yozgat Lisesi'nde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

        Yozgat'ta, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:14
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        Tarihi Yozgat Lisesi'nde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı
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        Yozgat'ta, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

        AFAD, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB AKUB iş birliğiyle tarihi Yozgat Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

        Tatbikata katılan 320 öğrenci ve 17 öğretmene, yangın önleme ve söndürme teknikleri, tahliye prosedürleri ve ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

        Eğitimlerin ardından senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla öğrenciler "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı, daha sonra okul binası tahliye edildi ve öğrencilerin güvenli şekilde toplanma alanına ulaşmaları sağlandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenler için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında tarihi Yozgat Lisesi'nde 320 öğrenci ve 17 öğretmenle tatbikat gerçekleştirildiğini aktaran Altınkaynak, "AFAD iş birliğiyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Gerçeğe en yakın şekilde yapılan tatbikatta, senaryo gereği bir öğrencimiz yaralı olarak ambulansa sevk edildi, binada çıkan yangına müdahale edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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