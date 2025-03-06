Yozgat'ta iftar sofrasında ailenin önemine dikkat çekiliyor
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailenin önemine dikkat çekmek için iftar çadırlarında vatandaşları bilgilendiriyor.
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailenin önemine dikkat çekmek için iftar çadırlarında vatandaşları bilgilendiriyor.
İl müdürlüğü personeli, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı öncesi aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Vatandaşlara ailelerin karşılaşabileceği olası sorunlara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, "Aile Yılı" kapsamında etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
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