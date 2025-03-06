Yozgat'ta iftar sofrasında ailenin önemine dikkat çekiliyor

İl müdürlüğü personeli, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı öncesi aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailenin önemine dikkat çekmek için iftar çadırlarında vatandaşları bilgilendiriyor.

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