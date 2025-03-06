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        Yozgat'ta iftar sofrasında ailenin önemine dikkat çekiliyor

        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailenin önemine dikkat çekmek için iftar çadırlarında vatandaşları bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:28
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        Yozgat'ta iftar sofrasında ailenin önemine dikkat çekiliyor
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        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailenin önemine dikkat çekmek için iftar çadırlarında vatandaşları bilgilendiriyor.

        İl müdürlüğü personeli, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı öncesi aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

        Vatandaşlara ailelerin karşılaşabileceği olası sorunlara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, "Aile Yılı" kapsamında etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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