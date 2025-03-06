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        Kaymakam Aydın, okçuluk il birincisi öğrencileri makamında kabul etti

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Bozok Üniversitesi 6. Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması'nda birinci olan öğrencileri makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:44
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        Kaymakam Aydın, okçuluk il birincisi öğrencileri makamında kabul etti
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Bozok Üniversitesi 6. Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması'nda birinci olan öğrencileri makamında kabul etti.

        Kaymakam Aydın, öğrenciler Muhammed Ömer Şahin, Zeynep Elif Açin ve Nezir Ahmet Cezairlioğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Aydın, "Bildiğiniz gibi okçuluk bizim ata sporumuzdur. Bu sporun yaygınlaştırılması konusunda bizler gençlerimizi teşvik etmeliyiz." dedi.

        Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve antrenör Mehmet Cezairlioğlu da yer aldı.

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