Kaymakam Aydın, okçuluk il birincisi öğrencileri makamında kabul etti
Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Bozok Üniversitesi 6. Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması'nda birinci olan öğrencileri makamında kabul etti.
Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Bozok Üniversitesi 6. Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması'nda birinci olan öğrencileri makamında kabul etti.
Kaymakam Aydın, öğrenciler Muhammed Ömer Şahin, Zeynep Elif Açin ve Nezir Ahmet Cezairlioğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Aydın, "Bildiğiniz gibi okçuluk bizim ata sporumuzdur. Bu sporun yaygınlaştırılması konusunda bizler gençlerimizi teşvik etmeliyiz." dedi.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve antrenör Mehmet Cezairlioğlu da yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.