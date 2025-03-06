Kaymakam Aydın, okçuluk il birincisi öğrencileri makamında kabul etti

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve antrenör Mehmet Cezairlioğlu da yer aldı.

Aydın, "Bildiğiniz gibi okçuluk bizim ata sporumuzdur. Bu sporun yaygınlaştırılması konusunda bizler gençlerimizi teşvik etmeliyiz." dedi.

Kaymakam Aydın, öğrenciler Muhammed Ömer Şahin, Zeynep Elif Açin ve Nezir Ahmet Cezairlioğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Bozok Üniversitesi 6. Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması'nda birinci olan öğrencileri makamında kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.