Sorgun'da içme suyu çalışmaları sürüyor

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Aydınlık Evler ve Yenidoğan mahallelerinde yaşanan su sorununun çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Belediye meclisi toplantısında açıklamada bulunan Ekinci, göreve geldikleri günden itibaren su sorunun çözümü için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Ekinci, 2019 yılından itibaren altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini belirterek, "Agah Efendi, Yeşilöz, Sanayi ve Galericiler Sitesi bölgelerinin su ihtiyacını Dişli köyü tarafında açtığımız 14 kuyudan gelen suyla çözüme kavuşturduk. Bu bölgeyi Sorgun'dan ayırdık, artık su sorunu yok. Şu anda Aydınlık Evler ve Yenidoğan mahallelerinin üst kesimlerinde su sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorunun çözümü için yeni bir su deposu yapımına başladık ve proje bu yıl tamamlanacak. Bu depolar en az 15 yıl boyunca su ihtiyacını karşılayacak." diye konuştu.​​​​​​​