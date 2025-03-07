Yozgat Belediyesi ramazanda her gün 300 haneye sıcak yemek ulaştırıyor

Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Aşevi'nde hazırlanan iftar yemeklerini, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ve yemek yapamayacak durumda olan 300 aileye ulaştırılıyor.

Aşevinde her gün özenle hazırlanan 3 çeşit yemek, yaşlı, engelli, dar gelirli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine belediye ekiplerince gönderiliyor.

Gıda mühendislerinin belirlediği sağlıklı menüler ve hijyen kurallarına uyularak sabahın erken saatlerinde titizlikle hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarında yer alıyor.

Kent merkezine belediye tarafından kurulan iftar sofrası ile de günlük 2 bin kişiye yemek ikram ediliyor.

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, aşevinde ramazan ayı dışında da her gün ihtiyaç sahipleri için yemek yapıldığını söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla aşevinde 300 haneye 700 kişilik yemek yapıldığını ve belediye ekiplerince ulaştırıldığını belirten Arslan, "Aynı zamanda ramazan vesilesiyle Çapanoğlu Büyük Cami altında da iftar soframız var. Orada da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veriyoruz." dedi.

Aşçı Vedat Yılmaz ise ramazanda ihtiyaç sahiplerine 3 çeşit yemek yaptıklarını ifade ederek, yemekleri kapı kapı dolaşıp hanelere ulaştırdıklarını dile getirdi.