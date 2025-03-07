Sorgun'da muhtarlara deprem eğitimi verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde muhtarlara deprem eğitimi verildi.

Sorgun Belediyesi Alper Gezeravcı Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, deprem kuşağında yaşayan bir ülke olarak her an hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Afet öncesi bilinçlenmenin, can ve mal kayıplarını en aza indirmek açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Ekinci, "Bu kapsamda muhtarlarımızın bilgilendirilmesi, ilçemizin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Biz de bu amaçla bu eğitimi düzenledik." diye konuştu.

İmar Müdürü Murat Doğru da deprem öncesi, anı ve sonrası yapılması gerekenler hakkında muhtarların bilgilendirildiğini kaydetti.​​​​​​​