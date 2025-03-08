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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:31
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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "gece vakti silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari H.A'yı yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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