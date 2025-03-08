Yozgat'ta jandarma ekiplerinden şehit annesine ziyaret
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit ailesini ziyaret etti.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit ailesini ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 2005 yılında şehit olan Piyade Er İsmail Genç'in Çayıralan ilçesine bağlı Çokradan Mahallesi'nde yaşayan annesi Tekmile Genç'e ziyarette bulundu.
Ekipler, Genç'e çiçek takdim ederek, Kadınlar Günü'nü kutladı.
Tekmile Genç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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