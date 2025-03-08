Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta gölette ölü bulunan öğretmenin cenazesi toprağa verildi

        Yozgat'ta kaybolduktan 3 gün sonra Akçakışla Göleti'nde ölü bulunan 36 yaşındaki Tanju Oğuz'un cenazesi Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta gölette ölü bulunan öğretmenin cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL

        Yozgat’ta kaybolduktan 3 gün sonra Akçakışla Göleti'nde ölü bulunan 36 yaşındaki Tanju Oğuz’un cenazesi Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

        Oğuz’un cenazesi yakınları tarafından ilçeye bağlı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada İlçe Müftüsü Zühdü Elveren tarafından kılınan cenaze namazının ardından Oğuz’un cenazesi ilçedeki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Oğuz'un ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş, Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla Göleti çevresinde AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personelin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı. 3 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki sınıf öğretmeninin cesedi dün gölette bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen için gözaltı kararı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen için gözaltı kararı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden şehit annesine ziyaret
        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden şehit annesine ziyaret
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 3 gündür aranan öğretmenin gölette cesedi bulundu
        Yozgat'ta 3 gündür aranan öğretmenin gölette cesedi bulundu
        Yozgat'ta kayıp olarak aranan öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Yozgat'ta kayıp olarak aranan öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Sorgun'da muhtarlara deprem eğitimi verildi
        Sorgun'da muhtarlara deprem eğitimi verildi
        Yozgat'ta kayıp öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
        Yozgat'ta kayıp öğretmeni arama çalışmaları sürüyor