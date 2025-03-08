Yozgat'ta gölette ölü bulunan öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Yozgat’ta kaybolduktan 3 gün sonra Akçakışla Göleti'nde ölü bulunan 36 yaşındaki Tanju Oğuz’un cenazesi Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

Oğuz’un cenazesi yakınları tarafından ilçeye bağlı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada İlçe Müftüsü Zühdü Elveren tarafından kılınan cenaze namazının ardından Oğuz’un cenazesi ilçedeki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Oğuz'un ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş, Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla Göleti çevresinde AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personelin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı. 3 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki sınıf öğretmeninin cesedi dün gölette bulunmuştu.