Yozgat'ta yaban hayatı koruma çalışmaları sürüyor

Ekipler, ilçede bulunan şehit mezarlarını da ziyaret ederek, bayrakları yeniledi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar, Poyrazlı, Eğlence, Saatli, Sırçalı ve Armağan köylerinde yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.

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