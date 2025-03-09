Sorgun'da içme suyu çalışmaları devam ediyor

Tataroğlu, kuyudaki pompanın 24 saattir çalıştığını ve suyun debisinde herhangi bir azalma olmadığını kaydetti.

Köy muhtarı Murat Tataroğlu ise Yarbaşı mevkisinde açılan kuyunun köyün su ihtiyacını karşılayacağını düşündüğünü ifade etti.

Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyüne, İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından açılan kuyu ile içme suyu takviyesi yapıldı.

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