Sorgun'da içme suyu çalışmaları devam ediyor
Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyüne, İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından açılan kuyu ile içme suyu takviyesi yapıldı.
Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyüne, İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından açılan kuyu ile içme suyu takviyesi yapıldı.
Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, yeni kuyunun saniyede 1 litre su sağladığını ve köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacağını söyledi.
Şahmuratlı köyünün alt bölgesinde 4-5 günlük bir çalışma yürütüldüğünü belirten Kayhan, kepçeyle açılan 7-8 metre derinliğindeki kuyudan saniyede 1 litre temiz içme suyu elde edildiğini anlattı.
Köy muhtarı Murat Tataroğlu ise Yarbaşı mevkisinde açılan kuyunun köyün su ihtiyacını karşılayacağını düşündüğünü ifade etti.
Tataroğlu, kuyudaki pompanın 24 saattir çalıştığını ve suyun debisinde herhangi bir azalma olmadığını kaydetti.
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