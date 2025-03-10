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        Yozgat'ta aranan 3 kişi yakalandı

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde aranan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:19
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        Yozgat'ta aranan 3 kişi yakalandı
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde aranan 3 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, arananların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 32 ekip ve 105 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 2 bin 283 kişi sorgulandı.

        Çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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