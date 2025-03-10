Yozgat'ta aranan 3 kişi yakalandı
Yozgat'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde aranan 3 kişi yakalandı.
Yozgat'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde aranan 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, arananların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 32 ekip ve 105 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 2 bin 283 kişi sorgulandı.
Çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
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