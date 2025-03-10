Yozgat'ta aranan 3 kişi yakalandı

Yozgat'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde aranan 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, arananların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 32 ekip ve 105 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 2 bin 283 kişi sorgulandı.

Çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.