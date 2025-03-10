Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli diyetisyen Hatice Kübra Şimşek, doğru beslenme programı ile hem ramazan ayını sağlıklı geçirmenin hem de sağlıklı kilolara ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kişiye özel beslenme programları hazırladıklarını söyledi.

Ramazan ayında doğru beslenmenin önemini vurgulayan Şimşek, "İftarda ana yemek protein ve sebze ağırlıklı olmalı. İftardan 2 saat sonra kuru meyve ve süt ile ara öğün yapılabilir. İftar ve sahur arasında günlük 2 litre su tüketilmesini tavsiye ediyorum. Diğer sıvılar su içmenin yerini tutmaz." diye konuştu.

Şimşek, ramazanda mutlaka yürüyüş yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.