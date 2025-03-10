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        Yozgat'ta Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:42
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        Yozgat'ta Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı düzenlendi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, tarımsal kuraklığa karşı alınacak tedbirler ve eylem planları masaya yatırıldı.

        Vali Özkan, yaptığı konuşmada, kuraklık riskine karşı önceden tedbir almanın önemine dikkati çekti.

        Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurgulayan Özkan, bu kapsamda ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak, eylem planlarını hayata geçireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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