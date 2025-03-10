Yozgat'ta Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı düzenlendi.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı düzenlendi.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, tarımsal kuraklığa karşı alınacak tedbirler ve eylem planları masaya yatırıldı.
Vali Özkan, yaptığı konuşmada, kuraklık riskine karşı önceden tedbir almanın önemine dikkati çekti.
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurgulayan Özkan, bu kapsamda ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak, eylem planlarını hayata geçireceklerini kaydetti.
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