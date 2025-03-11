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        Boğazlıyan'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine genel güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:15
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        Boğazlıyan'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi
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        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine genel güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen programda, öğrencilere genel güvenlik kuralları, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar anlatıldı.

        Öte yandan Saraykent ilçesinde ilk ve ortaokul çevrelerinde güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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