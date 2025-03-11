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        Lise öğrencileri ramazanda hat sanatıyla camileri güzelleştiriyor

        BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, ramazan ayında cami duvarlarını hat sanatıyla süsleyerek becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:58
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        Lise öğrencileri ramazanda hat sanatıyla camileri güzelleştiriyor
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        BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, ramazan ayında cami duvarlarını hat sanatıyla süsleyerek becerilerini geliştiriyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında resim bölümü öğrencileri, cami duvarlarına hat sanatıyla ayet, hadis, Allah ve Muhammed lafzı yazıyor.

        Yağlı boyayla zemine çıkan yazının izini takip ederek, hatta son şeklini veren öğrenciler, aynı zamanda cami duvarlarındaki solmuş yazı ve desenleri de yeniliyor. Öğrencilerin cami süslemeleri, cemaatin de ilgisini çekiyor.

        - "Hat sanatında kendilerini de geliştirmiş oluyorlar"

        Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin, AA muhabirine, ÇEDES Projesi kapsamında geçen yıl il genelindeki şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

        Ziyaretlerde mezar yazılarını ve bayraklarını yenilediklerini anlatan Şahin, "Bu yıl da ÇEDES Projesi kapsamında camilerimizde silinen yazıları yenileyip ayetler yazarak çocuklarımızın milli ve manevi duygularının gelişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda resim bölümü öğrencilerimiz hat sanatında kendilerini de geliştirmiş oluyorlar." diye konuştu.

        - "Orijinal hat sanatı yapan ustalar kadar iyiler"

        Umre Cami İmam Hatibi Seyit Keskin de öğrencilerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Öğrencilerin camide hat sanatını yansıttığını aktaran Keskin, "Camimize ayet, Allah ve Muhammed lafzı yazdılar. Çok güzel oldu, beğendik. Ayrıca camilerin solan yazılarını da yeniliyorlar. Gençlerimizin ne kadar yetenekli olduklarını böylece gördük. Orijinal hat sanatı yapan ustalar kadar iyiler." dedi.

        11. sınıf öğrencisi Volkan Vuralhan Yazanel, proje kapsamında camileri hat sanatıyla güzelleştirerek yeteneklerini geliştirdiklerini kaydetti.

        Öğrencilerden Kadir Yılmaz da "ÇEDES Projesi kapsamında camilerimizin silinen boya ve desenlerini yeniliyoruz. Duvarları hat sanatına uygun süslüyoruz. Bu şekilde manevi değerlerimize sahip çıkıp camilerimizin eksikliklerini hallediyoruz." ifadesini kullandı.

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