Yozgat'ta öğrenci ve veliler sanatta buluştu

Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi resim ve müzik bölümü öğrencileri ile velilerinin birlikte hazırladığı "Ailemle Çiziyorum, Ailemle Söylüyorum" etkinliği düzenlendi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, katılımcıların resim sergisini gezmesiyle başladı. Sergide öğrenciler ve velilerin birlikte yaptığı özgün eserler yer aldı.

Programın açılışında konuşan Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin,Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul-aile işbirliğinin önemine değindi.

Öğrenci ve velilerin müzik dinletisiyle devam eden programda, il protokolü tarafından kendilerine plaket takdim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, öğrenci ve veliler katıldı.