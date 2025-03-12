Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı
        ABONE OL

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Musabeyli köyü yakınlarında yaralı puhu buldu.

        Jandarma, puhu kuşunu tedavisinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Öte yandan, Boğazlıyan ilçesinde hasta halde bulunan köpek ve yavruları da tedavileri için Sorgun Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta toplu iftar programı düzenlendi
        Yozgat'ta toplu iftar programı düzenlendi
        Yozgat'ta öğrenci ve veliler sanatta buluştu
        Yozgat'ta öğrenci ve veliler sanatta buluştu
        Lise öğrencileri ramazanda hat sanatıyla camileri güzelleştiriyor
        Lise öğrencileri ramazanda hat sanatıyla camileri güzelleştiriyor
        Boğazlıyan'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerini trafik kuralları hakk...
        Boğazlıyan'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerini trafik kuralları hakk...
        Yozgat'ta Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı
        Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
        Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri