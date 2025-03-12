Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Musabeyli köyü yakınlarında yaralı puhu buldu.

Jandarma, puhu kuşunu tedavisinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Öte yandan, Boğazlıyan ilçesinde hasta halde bulunan köpek ve yavruları da tedavileri için Sorgun Hayvan Barınağı'na teslim edildi.