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        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 3 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:53
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        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 3 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, M.E, F.C. ve Y.D'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında, 2 metal arama dedektörü, 2 dedektör aparatı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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