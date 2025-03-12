Başkan Yılmaz'dan esnaf ve sanatkar kredi limitinin yükseltilmesine ilişkin açıklama
Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Yılmaz, esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Yılmaz, esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Yılmaz, gelişmelerin esnaf kesiminin beklentilerini ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek açısından önem taşıdığını ifade etti.
Esnaf kredi faizlerinde önemli bir indirime gidildiğini de vurgulayan Yılmaz, esnaflara sağlanan kredi faiz oranının yüzde 25'e düşürüldüğünü anımsattı.
Kredi limitinin de 1 milyon liraya yükseltildiğine dikkati çeken Yılmaz, bu gelişmenin esnafın finansmana erişimini kolaylaştırarak işletmelerin büyümesine katkı sağlayacağını kaydetti.
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