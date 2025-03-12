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        Başkan Yılmaz'dan esnaf ve sanatkar kredi limitinin yükseltilmesine ilişkin açıklama

        Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Yılmaz, esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:51
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        Başkan Yılmaz'dan esnaf ve sanatkar kredi limitinin yükseltilmesine ilişkin açıklama
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        Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Yılmaz, esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Yılmaz, gelişmelerin esnaf kesiminin beklentilerini ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek açısından önem taşıdığını ifade etti.

        Esnaf kredi faizlerinde önemli bir indirime gidildiğini de vurgulayan Yılmaz, esnaflara sağlanan kredi faiz oranının yüzde 25'e düşürüldüğünü anımsattı.

        Kredi limitinin de 1 milyon liraya yükseltildiğine dikkati çeken Yılmaz, bu gelişmenin esnafın finansmana erişimini kolaylaştırarak işletmelerin büyümesine katkı sağlayacağını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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