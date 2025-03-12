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        Sorgun'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Sorgun İlçe Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:57
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        Sorgun'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Sorgun İlçe Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği görüşüldü.

        Toplantıda ayrıca, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve bakımevlerinde güvenli bir şekilde barındırılması, insan ve çevre sağlığına ilişkin gerekli önlemlerin alınması, hayvan bakımevlerinin ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen kriterlere uyumlu hale getirilmesi ve tehlike arz eden hayvanlara yönelik mevcut faaliyetler ele alındı.

        Aydın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve önerilerin değerlendirildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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