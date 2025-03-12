Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Hatice Karagöz, tarihe damga vuran en büyük şahsiyetlerden birinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un doğruluk ve dürüstlük sembolü olduğunu belirten Karagöz, maddi durumunun iyi olmamasına rağmen, İstiklal Marşı'na konulan ödülü almayacak kadar da vatan sevdalısı olduğunu kaydetti.

Programda, Mehmet Akif Ersoy'un eserleri ve milli mücadeleye katkıları, öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyununda anlatıldı.

Düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.