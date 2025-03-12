Yozgat'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilal Şahin Mahallesi Kent Park mevkisinde bulunan 17 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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