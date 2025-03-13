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        Yozgat'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarım araçlarına yönelik trafik denetiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:03
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarım araçlarına yönelik trafik denetiminde bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla Akdağmadeni-Boyalık köyü yolu üzerinde tarım araçlarına yönelik denetim yaptı.

        Denetimde, traktör sürücülerine devrilme anında koruma sağlayan rops sistemi, araçların gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektör ve sarı flaşör lamba kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Ayrıca, genel trafik kuralları konusunda da sürücülere uyarılarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

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