Yozgat'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarım araçlarına yönelik trafik denetiminde bulundu.
Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarım araçlarına yönelik trafik denetiminde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla Akdağmadeni-Boyalık köyü yolu üzerinde tarım araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimde, traktör sürücülerine devrilme anında koruma sağlayan rops sistemi, araçların gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektör ve sarı flaşör lamba kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca, genel trafik kuralları konusunda da sürücülere uyarılarda bulunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.