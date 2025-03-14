Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Jandarma ekipleri, Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitim düzenledi.
Eğitimde, öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri ve yaya geçitlerinin kullanımı, trafik ışığı kuralları ve sürücülerin hız limitine uymaları hakkında bilgi verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.