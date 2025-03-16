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        Yozgat'ta kadınlar golf sporu ile tanıştı

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 kadın, proje kapsamında katıldıkları kursta golf sporunu öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:40
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        Yozgat'ta kadınlar golf sporu ile tanıştı
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        SAİT ÇELİK - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 30 kadın, proje kapsamında katıldıkları kursta golf sporunu öğreniyor.

        Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus artı Spor Programı kapsamında desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği ortaklığında yürütülen Ladies Woods EU Golf Contest (LWG) projesi kapsamında 30 kadın, 4 gün süren Golf Eğitim Kursu'na katıldı.

        Bu spora ilgi duyan kadınlar, dernek öncülüğünde İtalyan golfçü Mauro De Marco'dan teorik ve pratik eğitimler aldı.

        İlk aşamada eğitim kursunu başarıyla tamamlayan 30 kadın arasından seçilecek 15 kadın, ikinci aşamada uluslararası deneyim kazanmak üzere 5-10 Mayıs tarihlerinde İtalya'daki eğitim kursuna katılma hakkı elde edecek.

        - "Proje gençler ve kadınlar için önemli bir fırsat sunuyor"

        Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, AA muhabirine, projenin tamamlanmasının ardından kadınların kazandıkları bilgi ve becerileri paylaşarak, golf sporunun Yozgat’ta yaygınlaşmasına katkı sağlamalarını hedeflediklerini söyledi.

        İtalya'da bir haftalık kursa katılacakların deneyimlerini şehirde yaygınlaştıracağını anlatan Uğuz, "Proje gençler ve kadınlar için önemli bir fırsat sunuyor. Derneğimiz gençlik çalışmaları yürütüyor ve birçok alanda faaliyet gösteriyor. Bu proje kapsamında şu anda 30 kadın golf eğitimi almakta. Eğitimin ikinci aşamasında ise 15 kişi İtalya'ya giderek, burada eğitim alacak ve dönüşlerinde öğrendiklerini Yozgat'ta yaygınlaştıracak." diye konuştu.

        - "Katılımcılar büyük bir motivasyonla golf öğreniyor"

        Proje kapsamında Türkiye'ye gelen İtalyan golfçü Mauro De Marco, golf öğrenmek isteyen kadınların oldukça aktif ve odaklanmış şekilde çalıştığını söyledi.

        Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu kaydeden De Marco, "Katılımcılar büyük bir motivasyonla golf öğreniyor. Hem bedenleri hem de zihinleriyle tamamen odaklanmış durumdalar. Program kapsamında yeni bir teknik kullanıyoruz. Çalışmalara yeni başlayan kadınlar şimdiden temel tutuşları ve topa vuruşları öğrenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

        Daha önce de Türkiye'ye geldiğini anımsatan De Marco, henüz şehri gezme fırsatı bulamasa da ülkenin misafirperverliğinden etkilendiğini dile getirdi.

        - "Golfün sadece zenginler için bir spor olmadığını öğrendim"

        Golf eğitimine katılan Semanur Aydın ise projeye dahil olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Bu fırsatı kaçırmak istemediğini kaydeden Aydın, "Golfün sadece zenginler için bir spor olmadığını öğrendim ve kendimi geliştirmek için katıldım." dedi.

        Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Büşra Seçinti de heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk yurt dışı deneyimimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu benim için büyük bir fırsat." şeklinde konuştu.

        Projenin ilk ayağı bugün sona erecek, ikinci adımında ise başarılı bulunan 15 kadın İtalya'ya gidecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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