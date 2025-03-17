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        Yozgat'ta şehitliklerde bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında şehitliklerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:29
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        Yozgat'ta şehitliklerde bakım ve onarım çalışması yapıldı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında şehitliklerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, Saraykent ilçesindeki şehitlikte kabirlerin temizliği yapılarak çevre düzenlemesi sağlandı.

        Zamanla yıpranan bayraklar yenileriyle değiştirilirken, şehitlik içerisindeki yollar, anıtlar ve diğer yapılar gözden geçirilerek gerekli onarımlar yapıldı.

        Yetkililer, vatan için canlarını feda eden şehitlerin hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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