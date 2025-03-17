Yozgat'ta şehitliklerde bakım ve onarım çalışması yapıldı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında şehitliklerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında şehitliklerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, Saraykent ilçesindeki şehitlikte kabirlerin temizliği yapılarak çevre düzenlemesi sağlandı.
Zamanla yıpranan bayraklar yenileriyle değiştirilirken, şehitlik içerisindeki yollar, anıtlar ve diğer yapılar gözden geçirilerek gerekli onarımlar yapıldı.
Yetkililer, vatan için canlarını feda eden şehitlerin hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.
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