Yozgat'ta şehitliklerde bakım ve onarım çalışması yapıldı

Yetkililer, vatan için canlarını feda eden şehitlerin hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Zamanla yıpranan bayraklar yenileriyle değiştirilirken, şehitlik içerisindeki yollar, anıtlar ve diğer yapılar gözden geçirilerek gerekli onarımlar yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında şehitliklerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

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