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        Yozgat'ta "zimem defteri" geleneği yaşatılıyor

        Yozgat'ta ramazan ayında Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin 9 mahalledeki bakkala olan 300 bin lira borcu ödendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:36
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        Yozgat'ta "zimem defteri" geleneği yaşatılıyor
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        Yozgat'ta ramazan ayında Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin 9 mahalledeki bakkala olan 300 bin lira borcu ödendi.

        Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezindeki 9 bakkalın veresiye defterlerini satın aldı.

        Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 mahalledeki 9 bakkalın veresiye defterlerinde yazılı borçları kapattıklarını söyledi.

        Vali Mehmet Ali Özkan'ın önderliğinde ramazan ayında "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını belirten İtik, "Her yıl özellikle Yozgat merkezde bulunan bakkalları Valimiz belirliyor, biz de gidip bu bakkalların veresiye borçlarını kapatıyoruz. Bugün 9 bakkaldaki toplam 300 bin liralık borcu ödedik. Derneğimizin Yozgat ve İstanbul’daki genel merkezimizde bulunan hayırsever iş insanlarına, zimem defteri uygulamasını sürdürdükleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Bakkal Şemsi İçem ise hayırseverlerin veresiye defterinde yazılı 37 bin liralık borcu ödediğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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