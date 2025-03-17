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        Üreticilere sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği

        Yozgat Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Arslan, kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:16
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        Üreticilere sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği
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        Yozgat Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Arslan, kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını belirtti.

        Arslan, üreticilerin ve tüzel kişilerin başvurabileceği destek programı kapsamında hibeye esas proje üst limitinin 10 milyon lira olarak belirlendiğini, proje tutarının yüzde 50'sinin hibe olarak karşılanacağını dile getirdi.

        Destek kapsamında tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damla sulama, lineer veya center pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemleri, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri kurulumu için hibe desteği verileceğini kaydeden Arslan, "Başvuru şartları ve süreci Bakanlık kayıt sistemine güncel verilerle kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecek. Hibeye esas mal alım tutarı 10 milyon lirayı geçemeyecek ve bu tutarın KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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