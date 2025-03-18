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        Yozgat Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuracak

        Yozgat Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:44
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        Yozgat Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuracak
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        Yozgat Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için çalışmalara başladı.

        Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etapta Evci köyü mevkisinde 44 dönüme 2,5 megavatlık GES kurulacağını ve ihale hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Arslan, kurulacak GES ile belediye bütçesine 2,5 milyon lira katkı sunulacağını belirtti.

        İkinci ve üçüncü GES projesi için de çalışmalara başladıklarını vurgulayan Arslan, kentin enerji ihtiyacının tamamını GES ile karşılamak istediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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