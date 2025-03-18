Yozgat Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuracak
Yozgat Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için çalışmalara başladı.
Yozgat Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için çalışmalara başladı.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etapta Evci köyü mevkisinde 44 dönüme 2,5 megavatlık GES kurulacağını ve ihale hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Arslan, kurulacak GES ile belediye bütçesine 2,5 milyon lira katkı sunulacağını belirtti.
İkinci ve üçüncü GES projesi için de çalışmalara başladıklarını vurgulayan Arslan, kentin enerji ihtiyacının tamamını GES ile karşılamak istediklerini kaydetti.
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