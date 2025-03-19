Yozgat'ta kara saplanan okul servisindeki 8 öğrenci kurtarıldı

Araç ise daha sonra ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.

Servis şoförünün 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

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