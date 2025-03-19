Yozgat'ta durdurulan araçta 5 bin 488 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 5 bin 488 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 5 bin 488 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde çalışma yürüttü.
Ekipler, Yozgat Lisesi Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.
Aramada, 5 bin 488 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.E.Ç. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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