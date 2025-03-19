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        Yozgat'ta durdurulan araçta 5 bin 488 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 5 bin 488 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 19:02 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:02
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        Yozgat'ta durdurulan araçta 5 bin 488 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
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        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 5 bin 488 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, Yozgat Lisesi Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

        Aramada, 5 bin 488 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.E.Ç. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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