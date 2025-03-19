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        Yozgat'ı çevre illere bağlayan bazı kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

        Yozgat'ı çevre illere bağlayan bazı kara yollarında olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:18 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:18
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        Yozgat'ı çevre illere bağlayan bazı kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Yozgat'ı çevre illere bağlayan bazı kara yollarında olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sorgun-Kayseri kara yolunun yoğun tipi ve tır kazaları nedeniyle araç trafiğine geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

        Yozgat-Boğazlıyan yolunun 49. ve 75. kilometreleri arasındaki bölümün, tır ve çekici araç trafiğine kapatıldığı bilgisi verilen paylaşımda, Akdağmadeni ilçesinden Sivas istikametine seyir halindeki bir tırın makaslama yapması nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı, ekiplerin yolun açılması için gerekli müdahaleleri yaptığı ifade edildi.

        Sarıkaya ilçesi ile Sorgun'un Doğankent beldesi güzergahında olumsuz hava şartları ve tipi nedeniyle kamyon ve tır benzeri büyük araçların geçici süreyle geçişlerine izin verilmediği kaydedildi.

        Paylaşımda, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınan bu önleme anlayışla uymaları ve meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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