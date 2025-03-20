Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Yozgatİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        ABONE OL

        Yozgatİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

        Ekipler, yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere yem bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Trump'tan Fed açıklaması
        Trump'tan Fed açıklaması
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan yollar ulaşıma açıldı
        Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan yollar ulaşıma açıldı
        Yozgat'ı çevre illere bağlayan bazı kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaş...
        Yozgat'ı çevre illere bağlayan bazı kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaş...
        Yozgat ve 11 ilçesinde eğitime kar engeli
        Yozgat ve 11 ilçesinde eğitime kar engeli
        Yozgat'ta durdurulan araçta 5 bin 488 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi...
        Yozgat'ta durdurulan araçta 5 bin 488 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi...
        Yozgat'ta kara saplanan okul servisindeki 8 öğrenci kurtarıldı
        Yozgat'ta kara saplanan okul servisindeki 8 öğrenci kurtarıldı
        Sorgun'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Sorgun'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı