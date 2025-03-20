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        Sorgun'da kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:03
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        Sorgun'da kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını belirtti.

        İlçede 15 köye ulaşım sağlanamadığını dile getiren Kayhan, ekiplerin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Kayhan, yüksek yerlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiğini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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