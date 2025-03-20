Sorgun'da kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

İlçede 15 köye ulaşım sağlanamadığını dile getiren Kayhan, ekiplerin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

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