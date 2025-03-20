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        Yozgat'ta kar nedeniyle 73 köye ulaşım sağlanamıyor

        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 73 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:05
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        Yozgat'ta kar nedeniyle 73 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 73 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Alınan bilgiye göre, Akdağmadeni'nde 17, Aydıncık'ta 6, Çekerek'te 8, Sorgun'da 17, Çayıralan'da 12 ve Sarıkaya ilçesinde 13 olmak üzere toplam 73 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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