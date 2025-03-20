Yozgat'ta kar nedeniyle 73 köye ulaşım sağlanamıyor

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Akdağmadeni'nde 17, Aydıncık'ta 6, Çekerek'te 8, Sorgun'da 17, Çayıralan'da 12 ve Sarıkaya ilçesinde 13 olmak üzere toplam 73 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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