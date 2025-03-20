Yozgat'ta yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti
Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüleri jandarma ekipleri kurtardı.
Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüleri jandarma ekipleri kurtardı.
Kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kara yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Musabeyli köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlarında mahsur kalan kişiler olduğu yönünde ihbar aldı.
İhbar üzerine devriye gezen jandarma ekipleri, kısa sürede bölgeye intikal etti.
Soğuk havadan etkilenen vatandaşlara yardımcı olan ekipler, daha sonra yolda kalan 2 aracı bulunduğu yerden kurtardı.
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