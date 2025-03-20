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        Yozgat'ta yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti

        Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüleri jandarma ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:43
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        Yozgat'ta yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti
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        Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüleri jandarma ekipleri kurtardı.

        Kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kara yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Musabeyli köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlarında mahsur kalan kişiler olduğu yönünde ihbar aldı.

        İhbar üzerine devriye gezen jandarma ekipleri, kısa sürede bölgeye intikal etti.

        Soğuk havadan etkilenen vatandaşlara yardımcı olan ekipler, daha sonra yolda kalan 2 aracı bulunduğu yerden kurtardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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