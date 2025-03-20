Yozgat'ta yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti

Soğuk havadan etkilenen vatandaşlara yardımcı olan ekipler, daha sonra yolda kalan 2 aracı bulunduğu yerden kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Musabeyli köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlarında mahsur kalan kişiler olduğu yönünde ihbar aldı.

Kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kara yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

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