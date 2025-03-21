Yozgat'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Benli köyünde E.Ö'ye ait tek katlı müstakil evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akdağmadeni Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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