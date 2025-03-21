Yozgat'ta evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Benli köyünde E.Ö'ye ait tek katlı müstakil evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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