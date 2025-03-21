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        Yozgat'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:03
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        Yozgat'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Benli köyünde E.Ö'ye ait tek katlı müstakil evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Akdağmadeni Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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